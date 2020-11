Ja, is’ denn schon Weihnachten? Ja bald, so sehen das zumindest drei Mitglieder des Pfälzerwald-Vereins Wattenheim und die Winzlinge aus der evangelischen Kindertagesstätte Pusteblume in Grünstadt.

Am Donnerstag haben die PWV’ler Gundula und Robert Müller gemeinsam mit Michael Hoffmann am Weg zum Nackterhof einen Christbaum neben einer Sitzgruppe geschmückt. Sie wollen damit ein bisschen Vorfreude auf die Weihnachtszeit wecken, die in diesem Jahr coronabedingt so trostlos ablaufen muss. Das Besondere der Aktion: Es wurden Naturmaterialien für die Deko genommen. Rot kommt durch Hagebutten ins Spiel, Orange durch leuchtende Früchte des Sanddorns. Noch einige Strohsterne – und fertig. „Wir haben diese Stelle ausgewählt, weil wir hier nach Wanderungen oft den Rucksack leeren, gemeinsam eine letzte Pause einlegen“, sagt Hoffmann. Und dass die beiden Ruhebänke mit dem Tisch in der Mitte ein beliebtes Ziel sind, bestätigt auch Gemeindemitarbeiter Gerhard Armbrust, der gerade vorbeischaut, um auf seiner Tour durch den Ort die Abfalltonne zu leeren. „Hier sitzt im Sommer die Jugend, manchmal sind es Wanderer.“

Beliebt ist auch das Dekorieren der rund 100 kleinen Nadelbäume, die das Wirtschaftsforum Grünstadt neben einiger großer Exemplare alljährlich zum Start seiner Weihnachtsaktion in der Innenstadt aufstellen lässt. Inzwischen ist es Tradition, dass Kitas und Grundschulen sich daran beteiligen, mit selbstgebasteltem für adventliches Flair im Herzen Grünstadts zu sorgen. Dafür gibt es regelmäßig Geldspenden von einer Bank – normalerweise bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes, der ja diesmal wegen der Seuche ausfällt.