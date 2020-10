Von Anja Benndorf

Rund 25 fleißige Helfer hat die Elterninitiative „Raum & Zeit“ aus Carlsberg für den ersten Arbeitseinsatz auf dem Spielplatz am Wohnpark zusammengetrommelt. „Wir haben schon einige Baumstämme verarbeitet, die uns das ortsansässige Holzunternehmen Hoerl gespendet hat“, so Steffen Bölger, nachdem am Samstag bereits vier Stunden gebuddelt, gesägt und geschleppt worden war. Ein Stamm dient jetzt als Balancierstange, weitere sind in Stücke zerteilt und auf einer umrandeten Fläche nebeneinander aufgestellt worden. Ein dickes Kunststoffrohr, das die Ortsgemeinde gestellt hat, soll zu einem Kriechtunnel werden. Auch eine Slagline-Vorrichtung wurde aufgebaut. „Aus Baumstämmen sollen noch Sitzgelegenheiten entstehen“, kündigte Diana Gruhler an. Kleine Kinder sollen ohne Hilfe spielen und klettern können, aber auch für Zehn- bis 14-Jährige müsste etwas geschaffen werden, so Bölger. Ein Hauptproblem, das noch zu lösen ist, sei die Beschattung, vor allem über der Sandkiste. Da der Initiative Nachhaltigkeit wichtig ist, wäre laut Bölger das Pflanzen größerer Bäume wünschenswert.