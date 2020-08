Sie wohnen im Kreis Bad Dürkheim, sind aus dem Urlaub zurück und wollen sich testen lassen? Wir haben für Sie zusammengefasst, auf was Sie achten müssen.

Rückkehr aus Risikogebieten – das gilt generell:

Auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts sind alle rund 130 Länder aufgeführt, die als Corona-Risikogebiete eingestuft sind. Dazu gehören die Türkei, das Kosovo, Serbien und die USA. Personen, die aus Risikogebieten nach Deutschland einreisen, sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und 14 Tage häusliche Quarantäne einzuhalten, wenn kein Test gemacht wird.

Rückkehr aus Risikogebiet ohne Corona-Symptome:

Tests sind möglich am Flughafen, beim Hausarzt oder im Testzentrum in Neustadt in der Speyerdorfer Straße (ehemaliger Aldi). Hierfür ist ein Termin zu vereinbaren, am besten per E-Mail an reiserueckkehrer@kreis-bad-duerkheim.de mit folgenden Angaben: Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon und Land, aus dem man nach Deutschland zurückgekehrt ist. Das vereinfache auch das Abarbeiten der Meldungen, „weil wir damit schon alles haben“, so Gesundheitsamtschefin Silke Basenach. Alternativ kann auch die Hotline 06322/961-7401 (Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr) angerufen werden. Die Tests sind kostenlos und freiwillig. Getestet wird montags und mittwochs von 14 bis 18 Uhr und freitags von 14 bis 16 Uhr. Nach Plänen der Bundesregierung sollen Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend werden.

Rückkehr aus Risikogebiet mit Corona-Symptomen:

Test beim Hausarzt oder beim Testcenter am Kreiskrankenhaus Grünstadt (nur mit Überweisung des Hausarztes und nach Termin). Testzeiten am Krankenhaus in Grünstadt sind montags, mittwochs, freitags, jeweils 9 bis 11 Uhr.

Nicht-Risikogebiet ohne Corona-Symptome:

Test am Flughafen oder beim Hausarzt.

Nicht-Risikogebiet mit Corona-Symptomen:

Hausarzt oder Testcenter am Kreiskrankenhaus Grünstadt (Daten siehe oben).

Deutschland-Reisende:

Wer nicht aus dem Ausland wiederkehrt und Krankheitssymptome (Husten, Halsschmerzen, Fieber, Durchfall) hat, soll telefonisch seinen Hausarzt kontaktieren und sich dort testen lassen oder mit einer Überweisung am Testcenter des Kreiskrankenhauses Grünstadt.

Noch was:

Reiserückkehrer ohne Symptome (egal, ob sie vorher in einem Risikoland waren oder in einem Nicht-Risikogebiet) können sich auch bei einem der überörtlichen Zentren des Landes und der Kassenärztlichen Vereinigung testen lassen, letztere sind in Landau, Bitburg, Trier und am Flughafen-Hahn.

Und sonst?

Generell gilt: Wer Symptome hat, soll seinen Hausarzt anrufen und nicht einfach in die Praxis kommen.

Und im Donnersbergkreis?

Ob das Testzentrum in Kirchheimbolanden für die Bürger aus dem Donnersbergkreis reaktiviert wird, stand am Mittwoch noch nicht fest. Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes ist über Telefon 06352/710-500 zu erreichen, Infos auf der Homepage des Kreises: www.donnersberg.de.