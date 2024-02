Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bilanz der Mannschaften aus der Vorder- und Südpfalz, die am Wochenende an den Futsal-Südwestmeisterschaften der A- und C-Junioren in Eisenberg teilgenommen haben, fällt insgesamt bescheiden aus.

Für den einzigen Lichtblick sorgte A-Junioren-Verbandsligist SV Phönix Schifferstadt, der den dritten Platz erreichte. Um sich für die Regionalmeisterschaften am kommenden Wochenende in