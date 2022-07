Jedes Jahr laden wir unsere Leserinnen und Leser zu Sommertouren ein, bei denen sie Gelegenheit haben, etwas Neues kennenzulernen. In diesem Jahr haben wir den Sommer sogar etwas verlängert.

Die Sausenheimer Kirche ist besonders – schon allein wegen des Sternenhimmels an der Decke. Der protestantische Pfarrer Christopher Markutzik weiß aber noch viel mehr Bedeutendes über das Gotteshaus – und freut sich, sein Wissen am Montag, 8. August, 16 Uhr, mit unseren Lesern zu teilen.

In eine andere Kirche führt uns die RHEINPFALZ-Sommertour am Dienstag, 16. August, 10 Uhr: Kirchenmusikdirektorin Katja Gericke-Wohnsiedler wird die Orgel in der protestantischen Kirche in Eisenberg vorstellen. Das romantische Instrument wurde 1900 von der Firma Walcker aus Ludwigsburg gefertigt und ist die größte Orgel in unserer Region. Aus 33 Registern auf zwei Manualen erklingen nicht nur Tausende Pfeifen, sondern auch Röhrenglocken.

Die Firma Körber Supply Chain Automation Eisenberg, ehemals Langhammer, lässt RHEINPFALZ-Leser dann am Mittwoch, 17. August, 10 Uhr, hinter die Kulissen des Betriebes schauen. Das Unternehmen ist im Bereich Produktionslogistik tätig, die Kunden kommen nach Angaben von Körber unter anderem aus der Papier-, Tissue und Backwaren-Industrie, aber auch etwa aus dem Lebensmittel-, Chemie- und Kosmetik-Bereich.

Eine Sommertour für Kinder gibt es am Freitag, 19. August, 10 Uhr. In der protestantischen Kirche in Mühlheim können die jüngsten RHEINPFALZ-Leser spielerisch lernen, wie eine Orgel funktioniert. Orgelbaumeister Andreas Schiegnitz hat dafür in seiner Werkstatt in Albsheim ein Instrument angefertigt, das die Kinder gemeinsam zusammenbauen können. Dabei gibt es auch eine kindgerechte Führung zur 1738 erbauten Stumm-Orgel, bei der anschaulich gezeigt wird, wie der Wind in die Pfeifen kommt.

Die Verbandsgemeinde Eisenberg feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Anlässlich ihres Jubiläums ist auch sie bei dieser Sommertour mit von der Partie und öffnet am Dienstag, 23. August, 18 Uhr, für RHEINPFALZ-Leser die Tür zum Rathaus. Dort gibt es nicht nur die von Fotograf Helmut Dell kuratierte Bilderausstellung zu sehen, sondern auch einen Vortrag von Autor Hermann Schäfer zu hören, in dem dieser viel Wissenswertes zur VG-Geschichte zu Gehör bringen wird. Bürgermeister Bernd Frey (SPD) und sein Team wollen außerdem auch ein paar „historische“ Utensilien aus dem Rathaus-Betrieb vorzeigen.

Und auch für Bewegung ist gesorgt: Der Tanzsportclub Rheingold-Casino Worms-Grünstadt öffnet am Dienstag, 23. August, seine Türen im Obrigheimer Rosengarten: Von 17.30 bis 18.30 Uhr steht ein Einsteiger-Workshop zum Western Line Dance mit Angela Schreiner auf dem Sommertour-Programm. Wer möchte, kann danach noch zur regulären Line-Dance-Stunde und zum Gesellschaftstanz bleiben.

450 Grabsteine gibt es auf dem jüdischen Friedhof in Grünstadt, der mit seinen über 8000 Quadratmetern Fläche zu den größten jüdischen Begräbnisplätzen in der Pfalz gehört. Richarda Eich vom Altertumsverein kennt die Geschichte des Friedhofs und die Geschichten der dort Bestatteten und lädt die RHEINPFALZ-Leser am Mittwoch, 24. August, 18 Uhr, zu einer Begehung ein.

Am Montag 29. August, 11 Uhr, öffnet dann Fotograf Sascha Hirschner die Tür zu seinem Atelier in Eisenberg. Der gebürtige Heidelberger widmet sich dort unter anderem einer selten gewordenen Technik: dem Kollodiumverfahren, das eine ganz eigene, unverfälschte Ästhetik hat. Es gebe nicht viele Fotografen, die diese Technik noch beherrschten, auch, weil das nötige Equipment dazu mittlerweile rar ist. Hirschners Kunden kommen daher teils gar aus Bremen oder München. RHEINPFALZ-Leser können sich von Hirschner ein sogenanntes Silberbild anfertigen lassen.

In diesem Jahr werden wir den Sommer etwas verlängern, zwei Touren finden aus Termingründen erst nach den Ferien statt: Wer schon immer einmal wissen wollte, was sich hinter den Zuckeraustauschstoffen Isomalt und Palatinose verbirgt, hat Gelegenheit, das am 16. September bei einer Führung bei der Südzucker-Tochter Beneo in Neuoffstein zu erfahren. Und dann ist im Oktober oder November noch eine Führung durch die Großbaustelle Leininger Oberhof geplant. Die Projektverantwortlichen der Stadt Grünstadt zeigen, was dort in den vergangenen zwei Jahren passiert ist. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, weil die Baustelle erst „Besucher-sicher“ sein muss.

Anmeldung

Wir werden jeweils einige Tage vor den Terminen ausführlicher über die jeweiligen Führungen berichten. Erst dann ist eine Anmeldung möglich.