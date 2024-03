Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jahrzehntelang hat Anna Breuer allen anfänglichen Unkenrufen zum Trotz ein Schreibwarenfachgeschäft in Grünstadt geführt. Jetzt hat sie ihren Betrieb offiziell ihrer Tochter übergeben. Sie verrät das Geheimnis, wie ihr Laden sich gut am Markt behauptet.

Eine Papeterie? Was soll das sein? Als sich Anna Breuer am 1. September 1995 mit der Eröffnung ihres Schreibwaren-Fachgeschäftes mit dem merkwürdigen Firmennamen in Grünstadt