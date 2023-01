Genau 80 Einsendungen für das Jahresrätsel der Unterhaardter Rundschau hat es gegeben. Mehr als die Hälfte davon war ohne Fehl und Tadel. Und eine der Hauptgewinnerinnen hat zum ersten Mal bei einem Rätsel etwas bekommen.

40 knifflige Fragen mit Themen rund um das Leben im Leiningerland und im Eistal richtig zu beantworten, ist kein Zuckerschlecken. Aber die Leser der Unterhaardter Rundschau haben im vergangenen Jahr gut aufgepasst – oder vielmehr: Sie wissen, wie man im Zeitungsarchiv digital recherchiert. Denn es gab 43 Einsendungen ohne Fehler. Doch so viele richtig ausgefüllte Karten heißt auch: Für den Hauptgewinn – einen 40 Euro Gutschein von Media Markt – braucht man eine Portion Losglück. Die hatten Christa Kühn und Inge Ruth aus Grünstadt. „Sie versüßen mir gerade das Wochenende“, sagt Inge Ruth, als ihr die RHEINPFALZ am Freitagnachmittag am Telefon zu ihrem Gewinn gratuliert. Über ein bis zwei Tage habe sie das Rätsel bearbeitet, immer wieder mal zur Seite gelegt und über das E-Paper der Zeitung in alten Artikeln nach der richtigen Lösung gesucht.

Keine leichte Aufgabe

Es sei nicht einfach gewesen, erzählt sie: „Zu einem Rätsel mit 40 richtigen Antworten gehören ja auch 80 falsche.“ Diese seien nicht immer sofort als solche erkennbar gewesen. „Aber zum Beispiel, dass die Stadtwerke in Asselheim nach Wasser gesucht haben, wusste ich.“ Wofür genaue sie den Gutschein einsetzen wird, weiß die Grünstadterin noch nicht. „Aber meine Kaffeemaschine braucht Zubehör und der Drucker neue Patronen. Da wird sich etwas finden“, sagt sie lachend und fügt an: „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht.“

Das bestätigt auch Christa Kühn. „Wahnsinn“, sagt sie. „Ich habe schon öfter bei verschiedenen Rätseln mitgemacht. Das ist das erste Mal, dass ich etwas gewinne.“ Auch Kühn investierte viel Recherchearbeit im Internet und in der Zeitung, um am Ende die perfekte Lösung abgeben zu können. „Ich habe erst einmal gemütlich alles beantwortet, was ich noch wusste“, erzählt sie. „Aber das war schon eine Herausforderung.“

Drei harte Nüsse

Dabei haben sich einige Fragen als besonders schwierig herausgestellt. Schwer taten sich einige Rätsler bei der Frage nach der Grünstadter Institution, die in den 1970er Jahren Weihnachtsschießen im Keller veranstaltet hat. Das waren weder Schützengesellschaft, noch Jagdgenossenschaft, sondern die Polizei. Eine harte Nuss war auch die Frage nach dem Wetter beim Marathon Deutsche Weinstraße vergangenen April. Denn da hat es nicht nur geregnet, sondern auch geschneit und die Sonne hat geschienen. Jeweils achtmal wurden beide Fragen falsch beantwortet. Immerhin sechs falsche Antworten gab es bei der Frage danach, wer die Stadtsportplakette in Silber der Stadt Grünstadt bekommen hat, es war das Tanzpaar Maria Schulle und Simon Völbel. Die Auflösung aller 40 Rätselfragen steht übrigens im Innenteil dieser Ausgabe.

Die RHEINPFALZ bedankt sich bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen und beglückwünscht die Gewinner. Diejenigen, die leer ausgegangen sind, müssen nicht traurig sein: Bis zum nächsten Jahresrätsel sind es nur noch elf Monate und zwei Wochen.

Die Gewinner

Mediamarkt-Gutscheine im Wert von 40 Euro gewinnen Christa Kühn und Inge Ruth, beide aus Grünstadt. Mediamarkt-Gutscheine im Wert von 30 Euro gehen an Günther Wick aus Kirchheim, Jörg Brinkrolf aus Eisenberg sowie Christa Buschlinger und Sebastian Baierl, beide aus Grünstadt. Tankgutscheine im Wert von 20 Euro bekommen Thomas Schneider aus Kirchheim, Sieglinde Hammann-Neser aus Bissersheim, Philipp Andel aus Hettenleidelheim und Katharina Will aus Bockenheim. Tankgutscheine im Wert von 15 Euro gewinnen Astrid Stempel aus Sausenheim und Angelika Simon aus Dirmstein. Amazon-Gutscheine im Wert von zehn Euro können Stefan Altheimer aus Hettenleidelheim und Thomas Mittrücker aus Tiefenthal zu Ware machen. Krimis des Ehepaars Habekost dürfen Hildegard Krutmann und Natascha Fink, beide aus Grünstadt, sowie Monika Korn aus Kirchheim und Karl Butterwei aus Göllheim lesen. Mit RHEINPFALZ-Uffbase-Handtücher zum Baden gehen können künftig Lisa Golaco de Sousa, Annerose Schüle, Christoph Beyer, Elisa Bender (alle aus Grünstadt) sowie Birgit Kullmann aus Weisenheim am Sand, Thomas Andel aus Hettenleidelheim, Irmtraud Hirt aus Tiefenthal und Marlies Gauer aus Eisenberg. Timo Stempel, Iris Bender, Ingrid Buschlinger (alle Grünstadt) und Walter Gauer aus Eisenberg sind die Gewinner der Dubbe-Thermosbecher. Herzlichen Glückwunsch. Die Gewinne werden zu Hause vorbeigebracht, wer sie selbst abholen will, kann sich gern in der Redaktion melden, Telefon 06359 933028.