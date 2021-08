In seiner neuesten Crime-Corner-Kolumne entführt uns unser Krimi-Experte Rainer Scheer in den hohen Norden. Dabei beschäftigt er sich mit „Kalmann“ von Joachim B. Schmidt.

Hier ein kleiner geografischer Tipp: Am Ende der Welt links abbiegen. Also irgendwie ganz einfach zu finden, dieser Ort Raufarhöfn mit seinen 173 Einwohnern im Norden von Island. Da ist es ruhig. Nichts passiert. Und außerdem gibt es dort Kalmann. Kalmann Odinsson hat alles im Griff. Er ist der Sheriff, so richtig mit dem passenden Outfit, mit Stern und einer Mauser im Halfter, alles geerbt von seinem amerikanischen Vater.

Kalmann ist ein liebenswerter Typ, 33 Jahre alt und mit einer geistigen Behinderung, mit keinen übertriebenen Ansprüchen an das Leben. Seinen Unterhalt verdient er mit der Herstellung von Gammelhai. Und dazu fährt er hinaus aufs Meer und fängt Haie. Und es wird gesagt, sein Gammelhai liege geschmacklich ganz weit vorne.

Die Polizeibeamtin Birna hat noch nie einen großen Fall bearbeiten müssen, doch damit scheint es jetzt vorbei zu sein. Ausgerechnet Kalmann hat nämlich am Arctic Henge, einem Steinkreis, eine sehr große Blutlache entdeckt. Kurz zuvor verschwindet der einflussreiche Robert McKenzie. Besteht ein Zusammenhang? Soll es hier etwa wirklich so etwas wie ein Verbrechen geben, 609 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt?

Robert bleibt verschwunden, allein seine getönte Multifunktionalbrille und eine Socke tauchen auf. Die Ermittlerin steht vor einem Rätsel. Auch eine Anhörung im Gemeindesaal bringt keine Erkenntnisse.

Facettenreiche dörfliche Studie

Der nach Island ausgewanderte Schweizer Joachim B. Schmidt hat mit „Kalmann“ eine einzigartige Figur geschaffen, mit seinen Marotten, seinen Eigenarten. Ausgerechnet er wird zur Schlüsselfigur in diesem Roman, der zwar die Attribute eines Kriminalromans trägt, gleichzeitig aber auch eine facettenreiche dörfliche Studie liefert: hochinteressant, mit plastisch gezeichneten Figuren und einer gut angelegten Geschichte zwischen Gammelhai und Mord(?)!

Wer sich Schönes auf die Ohren geben will, der kann auch zum Hörbuch greifen. Auf sieben CDs liest der Schauspieler Timo Weisschnur den ungekürzten Text. Weisschnur passt perfekt. Selbst ungefähr in dem Alter von Kalmann, nimmt der Zuhörer ihm das Vorgetragene als Erlebtes ab, unterstützt von der Ich-Erzählperspektive des Romans. Tolle Bilder entstehen im Kopf. Ein starkes Buch.

Lesezeichen

Joachim B. Schmidt: Kalmann. Diogenes 2020, HC, 351 Seiten, 22 Euro.