So ein bisschen kommt einem dieses Jahr vor wie ein aus dem Ruder geratenes „Mensch-ärgere-dich-nicht“-Spiel. Da kämpft man sich monatelang durch die Wirren der Pandemie, um dann im Oktober wieder am Anfang einer zweiten großen Corona-Infektionswelle zu stehen. Zurück auf „Start“. War zwar vorhersehbar, ist aber deswegen nicht minder frustrierend. Die steigenden Zahlen sind dabei nicht das einzige Déjà-vu. Denn mit ihnen flammen auch alte Verhaltensweisen wieder auf.

Die Suche nach Sündenböcken

Nicht nur, dass die Leute ihr Glück wieder in Nudeln und Toilettenpapier suchen, nein, auch die lautstarke Stigmatisierung von vermeintlichen Sündenböcken geht in die nächste Runde. Wurden zu Beginn der Pandemie vor allem Asiaten kritisch beäugt, sind wir nun über Drosten und Merkel bei den Muslimen gelandet. Seit in der Politik vom privaten Raum die Rede ist, der als Infektionstreiber fungiert, ist plötzlich überall von „Clan-Hochzeiten“ zu lesen. In der „Bild“-Zeitung raunte Chefredakteur Julian Reichelt: „Bei den ,Familienfesten‘ geht es viel zu oft um eben jene Hochzeiten, die vor Corona durch Autocorsos und Tänze auf Kreuzungen und In-die-Luft-Schießen deutlich machten, dass sie von Regeln des Zusammenlebens nichts halten.“

Sätze wie von Reichelt verfangen. Auf Facebook ätzte eine Userin unter einem Beitrag zum Thema „Corona-Impfstoff“, dass man diesen doch bitte zuerst an ausländischen Mitbürgern testen möge. Und auch unter unseren Beiträgen zur Familienfeier in Baden-Württemberg, die wohl eine Infektionskette in Gang setzte, an deren Ende Hunderte von Schülern aus unserer Region in Quarantäne mussten, liest man Kommentare wie „Ignorantes Volk“ oder „Werden sich nie integrieren oder Regeln beachten.“

Der Fingerzeig hat Tradition

Der Fingerzeig auf gesellschaftliche Gruppen hat im Falle von Pandemien Tradition. Bei der Pest hatte man wahlweise brunnenvergiftende Juden oder Frauen („Hexen“) in Verdacht, die Spanische Grippe trägt ihren Irrtum schon im Namen und US-Präsident Trump schwadronierte Corona betreffend bis vor kurzem noch immer vom China-Virus. Es ist ebenso erstaunlich wie erschreckend, wie Gesellschaften immer wieder in alte Muster verfallen. Wahrscheinlich fällt es so manchem Hirn leichter, mit der Situation klarzukommen, wenn es dem diffusen Virus ein Gesicht geben kann, auf das es seinen Zorn richten kann.

Nun soll an dieser Stelle besagte Familienfeier gar nicht gutgeheißen werden. Feten wie diese hätte man sich in diesem Jahr schenken sollen. Egal, ob man gästetechnisch oberhalb oder unterhalb der gesetzlichen Grenze lag. Das gilt aber eben auch für den deutschen Michel.

Mehr Glück als Verstand

Es ist einfach Quatsch, wenn man behauptet, dass es nur oder vor allem Bürger mit Migrationshintergrund seien, die sich nicht an die Corona-Regeln halten. Der Alltag beweist einem jeden Tag das Gegenteil. Unter den Verweigerern, Schwurblern und Heimlich-doch-Kerwe-Feierern gibt und gab es mehr als genügend Deutsche – die bisher vielleicht einfach mehr Glück als Verstand hatten.