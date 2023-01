Das gibt es in jedem Haushalt: Dinge, die einfach nur herumstehen, weil sie nicht mehr benötigt werden oder nicht mehr gefallen, bei denen man es aber dennoch nicht übers Herz bringt, sie zu entsorgen. Weil sie durchaus noch funktionieren und weil es vielleicht irgendwo jemanden gibt, der sie gern hätte. Um diesen Zwiespalt aufzulösen, bietet die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) Obrigheim am Montag, 13. Februar, erstmalig einen Brauchbar-Treff an, und zwar ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus, Hauptstraße 91. Der Brauchbar-Treff soll so ablaufen: Jede Teilnehmerin kann bis zu fünf Artikel aus dem eigenen Haushalt mitbringen, die auf Tischen – der sogenannten Brauch-Bar – ausgestellt werden. Alle Anwesenden können sich dann in verschiedenen Durchgängen Teile aussuchen, die sie mit nach Hause nehmen wollen. Das gilt auch für Besucherinnen, die selbst nichts mitgebracht haben. Der Treff ist sozusagen ein kleiner kostenloser Flohmarkt, bei dem getauscht und nicht gekauft wird. Alle übrig gebliebenen Teile werden von der jeweiligen Besitzerin wieder mitgenommen. Lebensmittel, Kleidung und Bücher sind von der Brauch-Bar ausgeschlossen. Alle anderen Haushaltsgegenstände dürfen mitgebracht werden: Also ran an die Schränke und „Ladenhüter“ einpacken. Die ASF Obrigheim würde sich über viele Mitstreiterinnen und auch über Gäste freuen. Weitere Informationen gibt es bei Doris Christ unter Telefon 06359 81619.