Die Ursache für den Brand in einer Doppelhaushälfte am frühen Montagmorgen in der Mühlheimer Hauptstraße könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Entsprechende Hinweise lieferte die Brandbegehung am Dienstag. Wie ein Sprecher der Neustadter Kriminalpolizei mitteilte, hat die Brandermittlerin auf dem Dachboden recht viele technische Geräte gefunden. „Ob es ein technischer Defekt war, ist aber noch nicht definitiv sicher“, so der Sprecher. Die Ermittlerin werde bei der Staatsanwaltschaft beantragen, einen externen Gutachter hinzuzuziehen. Die Schadenshöhe am Haus liege nach ersten Schätzungen bei rund 50.000 Euro. Zudem sei durch Verrußung der Ziegel auch im hinten angrenzenden Haus einen Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Zum Zustand der Doppelhaushälfte konnte der Sprecher keine Angaben machen. Die 86-jährige Bewohnerin des Hauses kommt nach Auskunft der Kriminalpolizei bei Verwandten unter. Sie und ihre Nachbarn hatte sich schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit bringen können. Das Feuer war am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr ausgebrochen und rund eineinhalb Stunden später durch die Einsatzkräfte gelöscht worden. Bei der Kontrolle des Dachbodens war auch eine leere Sprenggranatenhülse gefunden worden, weswegen 60 Personen für rund eine Stunde ihre Häuser verlassen mussten. Wem diese Hülse gehört, ist laut Polizeisprecher noch nicht bekannt.