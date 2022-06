Nach einem Unfall in Quirnheim (Kreis Bad Dürkheim) ist am Dienstagabend ein 26-jähriger Audi-Fahrer wegen Schmerzen im Brustbereich ins Krankenhaus gebracht worden. Sein Wagen war zuvor mit einem BMW kollidiert. Dessen Fahrer wollte nach Polizeiangaben von der Hertlingshauser Straße aus nach links auf die K26 abbiegen und nahm dem in Richtung Ebertsheim fahrenden 26-Jährigen die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 21.000 Euro.