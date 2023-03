Ein 62-jähriger Autofahrer hat am Samstagmittag gegen 14 Uhr mit seinem Fahrzeug ein parkendes Auto touchiert. Dabei stieß der Mann in der Obergasse mit seinem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines geparkten Autos und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Ein Zeuge meldete dies samt Kennzeichen der Polizei. Die Beamten trafen den Mann zu Hause an und stellten den Schaden an dessen Fahrzeug fest. Der Fahrer stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille, woraufhin dieser zur Blutentnahme mitgenommen wurde. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Zudem muss der Mann mit zwei Strafverfahren rechnen.