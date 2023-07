Es ist geschafft: Nach drei Jahren Oberstufe konnten die Abiturientinnen und Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis in Eisenberg nun ihre Abiturzeugnisse auf der Bühne des Tanzsaals „Rosengarten“ in Obrigheim entgegennehmen.

Es war ein schwieriger Start für die diesjährigen Abiturienten: Damals, beim Eintritt in die Oberstufe des Beruflichen Gymnasiums im Jahr 2020, herrschten Coronabedingungen. Und dennoch: Als die Schüler nun ihre Abiturzeugnisse auf der Bühne des Tanzsaals Rosengarten entgegennahmen, konnte man spüren, welch toller Zusammenhalt und welch gute Stimmung in der Stufe trotz allem herrschte.

Den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy zitierte der Leiter des Beruflichen Gymnasiums, Tobias Fleckenstein: „Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen – das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“ Er konstatierte, dass die diesjährigen Absolventen der Allgemeinen Hochschulreife diese Gelegenheit wahrlich gut genutzt haben, was sich vor allem am Zuwachs ihrer digitalen Fähigkeiten zeige, die unabdingbar für die heutige Arbeitswelt seien. Ebenso elementar für das Berufsleben sei in der heutigen Zeit die internationale Ausrichtung, die vor allem sechs Abiturienten unter Beweis stellen konnten: Sie legten ihr Abitur bilingual ab, indem sie ihren BWL-Unterricht in englischer Sprache absolvierten.

Endlich wieder Kursfahrt

Der erste Jahrgang, der seit der Pandemie wieder eine Kursfahrt und Aktivitäten durchführen konnte, stellte sein Abitur ganz unter das Motto „Abi Vegas – um jeden Punkt gepokert“. Die Stammkursleiter Katja Baumann, Matthias Müller und Kevin Jahn attestierten den Abiturienten in Anlehnung an ihr Motto „strategisches Denken, Risikobereitschaft und die Fähigkeit, ein Pokerface aufzusetzen, wenn die Karten mal nicht so gut aussehen“, wodurch sie Hindernisse überwinden konnten, um ihr Ziel – das Abitur – zu erreichen.

Bestärkt wurden die Abiturienten dabei ebenfalls von Fabienne Sonnenfroh, die sich bei ihren Lehrkräften für das Engagement bedankte und ihre Mitschüler ermutigte, bei ihrer Berufswahl nicht zu überstürzen, und dass Stolpern erlaubt sei.

Spezielle Kenntnisse zur Wirtschaft

Dass es eben diese Hindernisse im Leben gebe, betonte auch Schulleiter Matthias Frietsch. Mit dem höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss in Deutschland seien sie nun an einer Kreuzung angelangt, an die sie ihre Lehrer und Eltern begleitet haben. Gut gerüstet seien sie vor allem durch die „speziellen Kenntnisse in den Fächern Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre“ sowie im Fach Informationsverarbeitung, „um das uns viele allgemeinbildende Gymnasien beneiden“.

Welchen Weg die Abiturienten jetzt gehen werden – sei es eine Ausbildung oder ein Studium: Dafür wünschten ihnen alle Anwesenden viel Erfolg. „Das Leben ist wie eine große Pokerrunde, und ihr seid jetzt bereit, den Jackpot zu knacken. Seid mutig, seid klug und lasst euch nicht von ein paar schlechten Karten entmutigen.“

Die Absolventen

Abitur: Lukas Baum (Bischheim), Lea Bruch (Göllheim), Ben Caspar (Kindenheim, Bestes Abitur, Notenschnitt: 1,6), Marius Erking (Breunigweiler), Dorothea Fuchs (Eisenberg), Alicia Hackl (Carlsberg), Benedikt Hammer (Bockenheim), Nina Helas (Neuleiningen), Jonas Herbsthofer (Grünstadt), Alisia Muric (Grünstadt), Maximilian Neiß (Kindenheim), Rick Georg Rittersbacher (Kaiserslautern), Raphaela Schöpfer (Neuleiningen), Philipp Schuster (Bockenheim), Fabienne Sonnenfroh (Eisenberg). Preis für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule/Sozialpreis des Landes Rheinland-Pfalz (Scheffelpreis): David Leon Staufer (Grünstadt), Ole Wolf (Obrigheim). Schulischer Teil der FH-Reife: Esra Cetinel (Göllheim), Sophie Trapp (Carlsberg).