Eine Rotbuche, eine Schwarzkiefer und eine Stieleiche sind kürzlich in der Nähe des Weinstraßenhauses, an der Zufahrt zum großen Festplatz, gepflanzt worden. Spendiert wurden die Bäume von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). Sie stehen als grünes „Einheitsdenkmal“ für die Wiedervereinigung.

Nikolai Kalinke, Geschäftsführer der SDW mit Sitz in Mainz, erklärte bei einer Präsentation der frisch gepflanzten Bäume, wie es dazu kam, dass sie ausgerechnet in Bockenheim stehen: Eine Delegiertenversammlung des Landesverbands habe am 9. Oktober im Weinstraßenhaus getagt und bei solchen Terminen werde traditionell eine Pflanzaktion durchgeführt.

Die diesjährige Veranstaltung sei noch dazu besonders gewesen, da der einstige Landrat des Donnersbergkreises und langjährige Vorsitzende Winfried Werner (SPD) nach 24 Jahren aus Altersgründen nicht mehr kandidierte und mit der neuen Vorsitzenden, Bundestagsabgeordneter Isabel Mackensen-Geis (SPD), die erste Frau zur höchsten Waldschützerin ernannt wurde. Da habe es nahegelegen, eine „besondere Baumpflanzung“ durchzuführen.

Eine Eiche für das wiedervereinigte Deutschland

Hinzu sei gekommen, dass der Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, zum Zeitpunkt der Pflanzung nur wenige Tage zurücklag. Der Standort für das „Einheitsdenkmal“, den Bockenheims Ortsbürgermeister Gunther Bechtel (SPD) vorschlug, lag nicht weit weg: nahe des Weinstraßenhauses auf einer Grünfläche an der Zufahrt zum großen Festplatz.

Die Pflanzung habe, unter anderem wegen Lieferschwierigkeiten, zweimal verschoben werden müssen, berichtete Kalinke. Unter Anleitung von Landschaftsgärtner Julian Rössler aus Kallstadt wurden die Bäume am 19. November in die Erde gesetzt. Die Buche stehe für den einstigen Westen Deutschlands, die Kiefer für den einstigen Osten und die Eiche für das gesamte wiedervereinigte Deutschland, erklärte Kalinke den symbolischen Charakter der Aktion.

Natur-Einheitsdenkmäler gibt es seit 1990

In einem gewissen Pflanzabstand im Dreieck angeordnet sollen die Baumkronen mit der Zeit zusammenwachsen und Einigkeit, Aufschwung sowie Wachstum eines ehemals geteilten Landes dokumentieren. Seit 1990 würden in Kommunen bundesweit solche Natur-Einheitsdenkmäler gepflanzt.

Bechtel kann dem Einheitsdenkmal und der Vereinigung noch eine weitere symbolische Bedeutung abgewinnen, denn schließlich gab es früher mit Klein- und Großbockenheim zwei eigenständige Gemeinden, die sich offiziell am 1. Oktober 1956 zu einem einzigen Bockenheim an der Weinstraße vereinigten. Bechtel wie darauf hin, dass die drei Bäume „fast an dem einstigen Grenzverlauf“ zwischen den Dörfern stehen.

Ein Sandstein mit Inschrift soll 2022 folgen

Die Einweihung des Einheitsdenkmals hätte eigentlich mit der Bevölkerung gefeiert werden sollen. Daraus wurde wegen der aktuellen Pandemielage jedoch nichts. Laut Bechtel wurde vorerst ein kleines provisorisches Hinweisschild zur Aktion aufgestellt. Nikolai Kalinke kündigte an, dass ein Sandsteins mit Inschrifttafel zum dem grünen Einheitsdenkmal geplant sei – spätestens am 3. Oktober 2022, zum Tag der Deutschen Einheit, soll es errichtet werden. Kalinke hofft, dass die Pandemie bis dahin weit genug unter Kontrolle ist, um wenigstens dessen Einweihung zusammen mit der Bevölkerung feiern zu können.