Nach sieben Wochen coronabedingter Zwangspause ist in Dirmstein ein Stück Gemeindealltag zurückgekehrt: Bei ihrer ersten Sitzung haben die Mitglieder des Bauausschusses die Weichen für die Dorferneuerung des Weinbauorts gestellt und sich eindeutig für einen Weg zum Ziel entschieden.

Abstand halten war auch in der Sitzung des Bauausschusses oberstes Gebot. Statt wie gewohnt im Ratssaal im Schloss trafen sich die Gremiumsmitglieder in der größeren Festhalle am Kellergarten.