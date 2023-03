Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Suche nach der Ursache für die coliformen Keime im Trinkwasser von Carlsberg und Hertlingshausen geht weiter. Nachdem die Werke erst dem Verdacht nachgingen, dass durch eine poröse Leitung Regenwasser ins Wasserwerk gekommen sein könnte, sucht man nun im Wasserbehälter selbst.

Was in anderen Ländern relativ normal ist, ist in Deutschland die Ausnahme: Chlor im Trinkwasser. Das wird hierzulande immer dann zugesetzt, wenn Keime enthalten sind – so wie es derzeit