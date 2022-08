Für das Stück „Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“ des Babberlababb-Theaters gibt es noch Karten.

Seit 1998 existiert das Babberlababb-Theater der Siedlergemeinschaft Grünstadt. Eine Pfälzer Mundartbühne, die ununterbrochen bis 2019 ihre Komödien aufführte. Zuletzt in der historischen Zehnscheune in Sausenheim. Alle Veranstaltungen in 22 Jahren waren restlos ausverkauft, zuletzt 2019 das Stück „Kaviar trifft Currywurst“. Dann kam Corona und damit eine zweijährige Pause. In der bevorstehenden Sommersaison präsentiert das Ensemble der Siedler die Posse in drei Akten „Zwei Bürgermeister für ein Hallelujah“ von Carsten Schreiber, Premiere ist am Donnerstag, 18. August.

Für die sieben Vorstellungen gibt es bis auf die letzte am 27. August noch reichlich Karten. „Wir haben gerade insgesamt 350 von insgesamt 630 Tickets absetzen können, das sind wir nicht gewohnt“, verriet Theater-Abteilungsleiter Jürgen Müller. Er hoffe, dass in den kommenden zwei Wochen doch noch einige Karten (Vorverkauf ausschließlich zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Touristinformation im Alten Rathaus, Fußgängerzone) verkauft würden. Müller: „Uns war bewusst, dass es nach dieser zweijährigen Zwangspause nicht einfach würde, wieder in die Theatersaison einzusteigen.“ Doch dass sich dies so schwierig gestalte, damit habe man nicht gerechnet.

Termine

Die Aufführungstermine in der Zehntscheune in Sausenheim: Donnerstag, 18. August, 19.30 Uhr (Premiere), Freitag, 19. August, 19.30 Uhr, Samstag, 20. August, 19.30 Uhr, Sonntag, 21. August, 18 Uhr, Donnerstag, 25. August, 19.30, Freitag, 26. August, 19.30 Uhr, und Samstag, 27. August, 19.30 Uhr.