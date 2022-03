Meisterschaft Nummer vier für den Park TC Grünstadt in dieser Winterrunde: Mit einem 6:0-Erfolg gegen Schlusslicht TC Ludwigshain Weisenheim/Sand haben sich die Herren 40 des PTC den Titel in der B-Klasse gesichert. Dabei mutete die Aufstellung der Grünstadter etwas kurios an.

Die Voraussetzungen vor der Begegnung waren klar: Auch bei einem Remis hätten sich die Grünstadter den Titel in ihrer Gruppe in der B-Klasse und den Aufstieg in die A-Klasse gesichert. Doch soweit ließ es die Mannschaft um Kapitän Markus Weber erst gar nicht kommen. Auch wenn die Aufstellung etwas verwunderte: „Neben mir hatten wir nur Spieler aufgestellt, die in der bisherigen Saison noch nicht eingesetzt wurden. Das war uns wichtig“, betonte Weber.

So feierten gleich drei Spieler ihr Debüt: Torben Karstens trainiert seit diesem Winter mit und ist im Sommerkader bei der zweiten Herrenmannschaft fest eingeplant. Gegen den Weisenheimer Arno Matejcek gewann er leicht 6:0, 6:0. Henning Freese hatte an Position zwei etwas mehr zu kämpfen. Gegen Markus Janta gewann er Satz eins 6:4, verlor Durchgang zwei 0:6 und gewann den Matchtiebreak 10:7.

Auch der dritte Debütant überzeugt

Dritter Debütant war Tim Moser an Position eins. Er gewann deutlich gegen Marian Mours. 6:2, 6:1 hieß es am Ende zugunsten des Grünstadters. Damit war der Aufstieg des PTC bereits unter Dach und Fach. „Ich habe mich trotz Trainingsrückstands gut gefühlt und wollte meinen Teil zum Championsdinner beitragen“, sagte Moser.

So konnte Markus Weber an Position drei gegen Lars Lauer locker aufspielen und gewann 6:0, 6:2. Auch beide Doppel gingen glatt an den PTC. Moser/Weber bezwangen Janta/Lauer 6:3, 6:0. Freese/Karstens gewannen 6:1, 6:0 gegen Matejcek/Klaus Mathis.

Nach den Damen 40, Damen 50 und den Herren war dies bereits der vierte Titel für den PTC in der Winterrunde. 13 Spieler kamen bei den Herren 40 zum Einsatz.