Am 9. Juni werden in Rheinland-Pfalz nicht nur Kommunalparlamente gewählt, sondern auch ehrenamtliche Ortsbürgermeister. Im Leiningerland sah es lange so aus, als könnten vier Orte ohne Kandidaten bleiben: In Altleiningen, Kirchheim, Neuleiningen und Quirnheim hatten die Altbürgermeister teils frühzeitig signalisiert, dass sie aus dem Amt scheiden wollen. Nachfolger zeichneten sich aber nicht ab, obwohl bereits Listen mit Kandidaten für die Wahl der Gemeinderäte aufgestellt wurden. Zwei Wochen vor dem Stichtag für die Kandidaten-Anmeldung am 22. April ändert sich das nach und nach: In Altleiningen und Kirchheim gibt es nun Kandidaten, die jedoch noch nicht öffentlich vorgestellt wurden. Quirnheim und Neuleiningen könnten nach jetztigem Stand nach der Wahl tatsächlich erst einmal ohne Führung dahstehen. Was dann passiert, steht im ausführlichen Artikel.