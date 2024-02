Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2023 war ein gutes Jahr in Quirnheim: Ein Neubaugebiet ist in Planung, die Nachfrage nach Bauplätzen ist da, auch die Forderungen der Landesregierung bereiten Ortsbürgermeister Hubert Deubert wenig Sorgen. Warum er dennoch aufhören will.

Was war der herbste Rückschlag 2023?

Einen heftigen Rückschlag habe die Gemeinde Quirnheim vergangenes Jahr glücklicherweise nicht erleben müssen, resümiert Ortsbürgermeister