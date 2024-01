Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TSG Tiefenthal wurden in der 2. Bundesliga West vier Punkte aberkannt. Auf Rang drei setzt sie die Meisterschaft fort, einer ihrer Gegner ist an diesem Samstag der neue Spitzenreiter. Christoph Happersberger: Die Mannschaft ist hochmotiviert.

Die Faustballer der TSG Tiefenthal nehmen an diesem Samstag den Spielbetrieb in der 2. Bundesliga West wieder auf – mit viel Wut im Bauch. Die Mannschaft von Coach Ricardo Happersberger bekam am Donnerstag