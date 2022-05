In der Obersülzer Straße hat der vorletzte Abschnitt des Ausbaus begonnen: Seit Ende vergangener Woche wird in Höhe der Firma Uhly auf einer Länge von rund 100 Metern gebaggert. Die Arbeiten an dem Teilstück sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein, informierte Joachim Müller vom Landesbetrieb Mobilität auf Anfrage. Bis Ende September soll – so ist der Plan – die Obersülzer Straße wieder durchgängig befahrbar sein. Zuvor muss in Höhe der Einfahrt Ferdinand-Porsche-Straße noch eine Linksabbiegespur gebaut werden. Die letzte Schicht, die so genannte Deckschicht, wird erst aufgetragen, wenn der komplette Streckenabschnitt abgeschlossen ist – deswegen fährt man derzeit noch auf einer groben Oberfläche, wenn man etwa von der Stadt aus kommend zur Firma Wiva oder zum Patchworkhimmel will. Die Landesstraße wird seit Herbst 2020 erneuert, die Strecke ist 1170 Meter lang.