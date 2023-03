Da gingen neulich doch kurzzeitig die Emotionen im Steinborner Ortsbeirat hoch. Und das fraktionsübergreifend. Auslöser war der Begriff „An- und Verkauf von Gebrauchtwagen“ im Gewerbegebiet. Befürchtet wurde, dass durch dieses Geschäft Beeinträchtigungen der Umwelt im weitesten Sinne zu erwarten seien. Nun, wie allgemein bekannt, ist Autohandel nicht gleich Autohandel. Dafür gibt es genügend anschauliche Beispiele. Eine rühmliche Ausnahme soll das neue Angebot im Steinborner Gewerbegebiet bilden. Gegen alle Befürchtungen sieht Ortsvorsteher Alexander Haas (FWG) in dem Unternehmen sogar eine „Aufwertung für Steinborn“. Es handele sich bei dem Autohandel um gebrauchte „hochwertige Karossen“, die ein Händler aus Worms in einer ansprechend umgebauten ehemaligen Werkshalle hinter einer neuen großen Schaufensterfront präsentiert. Der städtische Bau- und Umweltausschuss hat bereits grünes Licht für die Nutzungsänderung gegeben. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Die spontane Aufregung war offensichtlich unbegründet. Und der Vorteil bei der Sache: Die Steinborner haben demnächst direkt vor Ort die Chance, Infos zum möglicherweise nächsten fahrbaren Untersatz einzuholen.