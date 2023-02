Auf dem Grünstadter Wochenmarkt gibt es ab Samstag einen neuen Stand. Betreiber ist die Familie Forster aus dem rheinhessischen Sprendlingen, die vor zehn Jahren schon einmal auf dem Carrières-sur-Seine-Platz vertreten war. Von 7 bis 13 Uhr bieten sie Pfälzer Gemüse und saisonales Obst an. Zum Sortiment gehören laut Stadtverwaltung auch Früchte aus eigenem Anbau wie Ingelheimer Äpfel und Birnen. Die Forsters bieten seit 28 Jahren und mittlerweile in zweiter Generation unter dem Motto „natürlich regional“ ihre Ware an. Außerdem sind laut Stadtverwaltung für die Anmietung des Carré-Verts auf dem Carrières-sur-Seine-Platz noch Termine verfügbar. Die Ausschank- und Bewirtungsmöglichkeit bietet allen Interessierten die Möglichkeit, ganzjährig während der Öffnungszeiten des Wochenmarkts, Kunden und Gäste zu bewirten. So können Nutzer ihre Weinsortimente anbieten, auf eine Spendenaktion für einen guten Zweck aufmerksam machen, Vereine oder Projekte vorzustellen, Unternehmen präsentieren oder Selbstgemachtes bei einer Tasse Kaffee anzubieten. Weitere Informationen stehen im Netz unter www.gruenstadt.de/Unsere Stadt/Wochenmarkt/Carré-Vert. Ansprechpartnerinnen sind Britta Faulhaber, Telefon 06359 805-314, und Susanne Kramer, Telefon 06359 805-219. E-Mail: wochenmarkt@gruenstadt.de.