Seit sieben Spieltagen ist die DJK Eppstein ungeschlagen. Am Sonntag empfängt die Mannschaft Tabellenführer SV Obersülzen zum Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse (Anstoß 14.30 Uhr) auf dem Naturrasenplatz an der Ludwig-Wolker-Straße. SVO-Trainer Sascha Gerber hadert ein wenig mit der personellen Situation.

Die Mannschaften an der Tabellenspitze sind enger zusammengerückt. Der lange Zeit führende ASV Heßheim, der mit 22 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz steht, steckt in einem kleinen Tief (drei Spiele verloren), kann aber am Sonntag durch einen Sieg gegen die DJK Schwarz-Weiß Frankenthal (21, zwei Spiele weniger) wieder Boden gutmachen.

Heimlich pirschte in den vergangenen Wochen die DJK Eppstein (21, Rang vier) Richtung Tabellenspitze. Die 27 Gegentreffer nach allerdings bereits zwölf absolvierten Spielen zeugen aber davon, dass der Saisonstart alles andere als gut verlaufen ist. Das ist der schlechteste Wert in der Spitzengruppe. Doch die sieben Spiele, die die DJK zuletzt ungeschlagen blieb, zeigen auch, dass es aktuell deutlich besser läuft.

„SVO pumpt 90 Minuten“

„Am Anfang hatten wir in der Defensive keine Stabilität, waren offen wie ein Scheunentor. Das ist deutlich besser geworden“, freut sich Eppsteins Trainer Stephan Krön. Nun, gegen Obersülzen, könne die Serie ohne Niederlage durch einen weiteren Sieg vergoldet werden. „Das ist ein Schlüssel-, ein sogenanntes Sechspunktespiel“, beschwört Krön. Auf seine Mannschaft sieht er jedoch Schwerstarbeit zukommen. „Obersülzen ist eine Topmannschaft. Die Spieler des SVO pumpen 90 Minuten. Das ist ein eingeschworener Haufen. “

Die DJK müsse die Zweikämpfe annehmen und stabil stehen. Zudem müsse die DJK ihre eigene Stärke einbringen. Vorne sei sein Team nicht leicht auszurechnen. Über die Einzelspieler sollen Akzente gesetzt werden, sagt Krön.

Den Trainer freut es, dass Daniel Heise nach verletzungsbedingter Pause so langsam zu alter Form zurückfindet. Die Moral in der Mannschaft sei gut. In den vergangenen Spielen habe sie oft zurückgelegen und sei trotzdem zurückgekommen, lobt Krön sein Team. Vermisst wird gegen den Spitzenreiter Obersülzen Top-Torjäger Tolga Tarakci, der in Urlaub ist.

„Spitzenspiele nerven“

„So langsam nerven mich die Spitzenspiele, zumal uns jetzt doch das Personal ausgeht“, stöhnt Obersülzens Übungsleiter Sascha Gerber. Robin Gerber hat sich zuletzt in der Partie gegen die DJK Schwarz-Weiß Frankenthal verletzt, wird somit in Eppstein nicht mit von der Partie sein können. Gegen Schwarz-Weiß hatte Obersülzen mit 0:2 verloren, davor jedoch den ASV Heßheim mit 1:0 besiegt. „Wenn Schwarz-Weiß Frankenthal alles gewinnt, sind wir da weg“, meint Gerber jedoch.

Mit Respekt hat Gerber die Siegesserie der Eppsteiner verfolgt, die er vor Saisonbeginn auch als eine Mannschaft auf dem Zettel gehabt habe, die ganz vorne mitspielen wird. „Die sind bärenstark“, sagt Gerber. Der Naturrasen in Eppstein sei für seine Mannschaft sicher auch nicht so einfach zu bespielen. Der Coach rechnet am Sonntag mit einem offenen Schlagabtausch von Anfang an. Verstecken will sich der SVO dabei nicht, laut dem Trainer den Gegner auf eigenem Platz möglichst früh unter Druck setzen. „Wir wollen schon mindestens einen Punkt mitnehmen.“

Nach dem Eppstein-Spiel empfangen die Obersülzer noch die spielstarke Mannschaft von Croatia Ludwigshafen. Danach wird es dann etwas ruhiger: „Endlich“, meint Sascha Gerber. Aber schon bald beginnt ja die Winterpause.