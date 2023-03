Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Anfang haben es die ersten Damen der TG Frankenthal spannend gemacht. Ab dem zweiten Viertel war das erste Heimspiel der neuen Saison in der Zweiten Hallenhockey-Regionalliga Süd dann eine klare Angelegenheit. 8:2 (4:2) schlugen die Frankenthalerinnen am Sonntag Aufsteiger TV Alzey.

Bei ihrem souveränen Heimsieg bewiesen die TG-Damen zwei Dinge: Erstens, dass sie nach einem Rückstand die Ruhe bewahren können. Und zweitens, dass sie bei Kurzen Ecken erfolgreich sein können.