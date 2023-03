Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Berlin liegt im Süden der Bundesrepublik Deutschland. Jedenfalls, wenn es nach den geografischen Interpretationen der Hockey-Gewaltigen in Deutschland geht. Das führt dazu, dass die TG Frankenthal regelmäßig die Hauptstadt besucht. Am Wochenende geht es zu den Zehlendorfer Wespen (Samstag, 13 Uhr) und zum TC Blau-Weiss Berlin (Sonntag, 13.30 Uhr).

Am vergangenen Wochenende hat die TG Frankenthal einen großen Schritt in Richtung Verbleib in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga gemacht. Nach dem 9:0 gegen den Berliner SC und dem 2:2 gegen