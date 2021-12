Abgesagte Gastspiele und jede Menge Termine, die verlegt werden müssen – die Corona-Pandemie hält das Team des Wormser Theaters auf Trab. Trotzdem wollen die Verantwortlichen mit einem abwechslungsreichen Programm aus Schauspiel, Ballett, Kabarett und Musik ins neue Jahr starten. Für den Besuch gilt die 2G-plus-Regelung.

Die Lesung mit Hubertus Meyer-Burkhardt am 12. Januar – abgesagt. Das Gastspiel von Kabarettistin Liza Kos am 14. Januar im Lincoln-Theater – verschoben auf den 25. September 2022. Die Tournee der Rammstein-Tribute-Band „Feuerengel“ – komplett abgeblasen. Neuer Termin für das Konzert in Worms ist der 29. April 2023. Der Auftritt von Magier Christoph Kuch, der am 3. Dezember krankheitsbedingt passen musste, wird am 21. Mai 2022 nachgeholt. Die für den 3. Februar geplante Aufführung von „Der kleine Prinz“ findet nun am 25. Januar 2023 statt. Und für das Musical „Phantom der Oper“ (24. Februar) muss erst noch ein Ersatztermin gefunden werden.

Dem Team des Wormsers wird derzeit nicht langweilig, wie Anne Klappert, Pressesprecherin der städtischen Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft (KVG), berichtet. Die gute Nachricht: Bei allen verlegten Veranstaltungen behalten bereits erworbene Eintrittskarten ihre Gültigkeit. Trotz aller Ungewissheiten soll aber auch im Januar wieder ein vielfältiges Kulturprogramm angeboten werden.

So haben die aus TV-Produktionen wie „Soko Köln“, „Soko Wismar“ oder „Rote Rosen“ bekannten Schauspielerinnen Dana Golombek von Senden und Claudia Schmutzler den oscarprämierten Roadmovie „Thelma & Louise“ für die Bühne bearbeitet. Laut Veranstalter lesen und spielen sie die Heldinnen voller Hingabe. Begleitet wird die am Mittwoch, 5. Januar, 20 Uhr, auf der Hinterbühne des Wormser Theaters zu sehende Aufführung von der Musik von The Boss Hoss.

Politische Großwetterlage

„Antikörper“ heißt das aktuelle Kabarettprogramm von Christian Ehring. Der Moderator der Satiresendung „Extra3“ und Sidekick von Oliver Welke in der „ZDF Heute Show“ wird am Freitag, 7. Januar, 20 Uhr, auf der Theaterbühne gewohnt bissig die politische Großwetterlage und das Zeitgeschehen analysieren.

In der Reihe „Seniorentheater“ bringt das Berliner Kriminal Theater am Sonntag, 9. Januar, 16 Uhr, den Agatha-Christie-Klassiker „Ein Mord wird angekündigt“ nach Worms. Miss Marple (Jutta Schröder) bekommt es mit zwei schrulligen Tanten zu tun, die durch eine Zeitungsannonce erfahren, dass ausgerechnet bei ihnen zu Hause ein Mord stattfinden soll. Pünktlich zum angekündigten Zeitpunkt versammeln sich Nachbarn und Schaulustige im Haus der alten Damen.

Schaurig-humorvolle Unterhaltung

Schaurig wird es am Samstag, 15. Januar. Um 20 Uhr ist das Musical-Spiel „Frankenstein“ zu sehen. Die Koproduktion der Konzertdirektion Claudius Schutte aus München und des TNT Theatre London verbindet laut Veranstalter als „Gothic Comedy“ humorvolle Unterhaltung mit einer tiefergehenden Erkundung des „Frankenstein“-Stoffes von Mary Shelly. Die Musik stammt von Christian Auer. Das von Paul Stebbings und Phil Smith geschriebene Musical wird in deutscher Sprache aufgeführt.

Am Dienstag, 18. Januar, 20 Uhr, geht es auf der Hinterbühne des Theatersaals um den Meister des schrägen Humors. Der Schauspieler Walter Renneisen trägt Gedichte, Prosa und Szenen von Heinz Erhardt vor. Begleitet wird er von der Pianistin Ekaterina Kitáeva. Sie spielt Kompositionen von Erhardt, die seine Kinder lange nach seinem Tod auf dem Dachboden fanden.

Neo-Soul und Jazz stehen auf dem Programm des nächsten Konzerts der Wormser Jazzinitiative BlueNite. Am Donnerstag, 20. Januar, 20 Uhr, heißt der Gast im Wormser Theater Listentojules. Dahinter steht die Wahl-Mannheimerin Julia Nagele, die laut Veranstalter als Sängerin und Gitarristin den Spagat zwischen Tradition und moderner Musik schafft.

Für kleine und große Kinder

„Glückliches Händchen“ heißt das neue Programm von Martin Fromme. Der körperbehinderte Comedian bezeichnet sich selbst als „Deutschlands einzigen asymmetrischen Komiker“. Sein Motto: „Besser Arm ab als arm dran“. Am Samstag, 22. Januar, 20 Uhr, tritt der 59-Jährige im Lincoln-Theater am Obermarkt auf. Für alle Theaterbesucher ab vier Jahren bringt die Burghofbühne Dinslaken am Mittwoch, 26. Januar, 16 Uhr, das Stück „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ von Ottfried Preußler zur Aufführung. Preußlers Tochter fand das Theaterskript im Nachlass ihres Vaters, veröffentlichte es und gibt damit allen kleinen und großen Kindern die Möglichkeit, die ganze Hotzenplotz-Besetzung in einem weiteren Stück auf der Bühne zu sehen.

„#BeYourSelfie“ lautet der Titel der neuen Show von Michael Krebs. Am Donnerstag, 27. Januar, 20 Uhr, ist der Kabarettist, Sänger und Klaviervirtuose im Lincoln-Theater zu sehen und zu hören. Das dritte Abonnementkonzert der Spielzeit 2021/22 am Freitag, 28. Januar, 20 Uhr, gestaltet die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit Tschaikowskys 1. Symphonie „Winterträume“. Special Guest des Abends ist die klassische Band Spark, die Chiel Meijerings Werk „Kiss of Fire“ spielen wird.

Ballett ausverkauft

Das Januar-Programm im Wormser endet am Sonntag, 30. Januar, 20 Uhr, mit Peter Lunds Revue „Zarah Leander – Nach mir ist man süchtig“. Beleuchtet wird Leanders Leben nach dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland, wo sie zu Ruhm gelangt war, hatte die Sängerin Auftrittsverbot, in ihrer schwedischen Heimat betrachtete man sie als Verräterin. Regie führt Michael Wedekind. Star des Abends ist die schwedische Schauspielerin Karin Pagmár.

Wie die KVG mitteilt, gibt es sowohl für den Ballettabend „Best of Peter Breuer“ des Europaballetts St. Pölten am 23. Januar als auch für das Theaterstück „Frida Kahlo“ über das Leben der mexikanischen Malerin der Burghofbühne Dinslaken am 25. Januar keine Karten mehr.

Im Blick hat das Wormser-Team das Corona-Geschehen. Aktuell gilt im Theater sowie im Kultur- und Tagungszentrum die 2G-plus-Regelung. Die Maske muss auch am Platz getragen werden. Gästen wird empfohlen, vor ihrem Besuch einen Blick auf die Internetseite des Hauses (www.wormser.de) zu werfen. Dort gibt es die Rubrik „Corona-Hinweise für Ihren Besuch“, die täglich aktualisiert werde.

Noch Fragen?

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf bei den Ticket-Regional-Stellen, im Ticketservice Worms (Rathenaustraße 11, im Wormser), unter Telefon 06241 2000450 sowie im Internet unter www.das-wormser.de. Im Netz gibt es auch weitere Informationen und das komplette Programm im Wormser.