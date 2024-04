Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Bauen von Straßen macht Ayhan Ellek so leicht keiner was vor: Der Frankenthaler hat in diesem Metier seinen Meister gemacht – mit dem besten Abschluss im Land. Dabei hatte sein beruflicher Weg alles andere als rosig begonnen.

Von seinem herausragenden Abschneiden erfuhr Ayhan Ellek Mitte März bei der Meisterfeier der Pfälzer Handwerkskammer in Kaiserslautern, wo er unter den 14 jahrgangsbesten Jungmeistern war. 257