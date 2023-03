Mit einer Aktion will die Stadtbücherei am „Welttag der Poesie“ am Dienstag, 21. März, auf die häufig wenig beachtete Gattung der Lyrik aufmerksam machen. Dafür wird an der Ecke Welschgasse/ Sterngasse ein „Baum der Lyrik“ geschmückt. Zwischen 10 und 18 Uhr können sich Passanten an dem Tag kostenlos und so lange der Vorrat reicht eines der dort befestigten Gedichte aussuchen. Den Welttag der Poesie hat die Unesco im Jahr 2000 erstmals ausgerufen. Nähere Informationen dazu gibt es im Netz unter www.bibliotheksverband.de/welttag-der-poesie.