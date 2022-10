Einen Schaden in fünfstelliger Höhe haben Einbrecher nach Angaben der Polizei am Freitagvormittag in einem Wohnhaus im Weinbietring angerichtet. Den Beamten zufolge hebelten die unbekannten Täter zwischen 8.45 und 11.30 Uhr die Terrassentür des Wohnhauses auf. Sie hätten mehrere Zimmer durchwühlt und seien danach mit ihrer Beute – Bargeld und Schmuck – geflüchtet. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.