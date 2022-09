Der Vorverkauf für das Badminton-Länderspiel der Badminton-Nationalmannschaft am Montag, 12. September, gegen Schottland in der Frankenthaler Stadtsporthalle Am Kanal läuft laut den Veranstaltern erstklassig. Lokaler Ausrichter ist die Badmintonabteilung des TSV Eppstein.

„Intern hatten wir uns das Ziel gesetzt, die Zuschauerzahl unseres Jugendländerspieles gegen Frankreich im Oktober 2016 mindestens zu verdoppeln“, erklärte Carsten Wegner, Abteilungsleiter der Badmintonabteilung des TSV Eppstein. Damals zählte der Verein weit über 300 Zuschauer. Inzwischen sind für die Veranstaltung im September schon mehr als 500 Eintrittskarten verkauft worden – Tendenz steigend. Insgesamt stehen in der Frankenthaler Sporthalle Am Kanal mehr als 1000 Sitzplätze auf die beiden Badminton-Spielfelder zur Verfügung.

Obwohl beide Verbände aufgrund der starken Terminbelastung laut deren Information auf einige Spitzenspieler verzichten werden, sei dennoch mit hochklassigen und spannenden Spielen zu rechnen. Ingo Kindervater, deutscher Trainer in Diensten des schottischen Verbands „Badminton Scotland“ zu den Länderspielen in Deutschland (einen Tag später treffen beide Teams in veränderten Aufstellungen in Warendorf aufeinander): „Wir haben uns sehr über diese Einladung des Deutschen Badminton-Verbands gefreut.

Nicht viele Länder in Europa gehen diesen Weg, über hochkarätige Events wichtige Erfahrungen für die Spieler zu sammeln und Werbung für die Sportart zu betreiben. Da wir kürzlich erst mit den Commonwealth Games und Weltmeisterschaften im August wichtige und anstrengende Turniere für unsere Spitzenspieler absolvieren mussten, werden wir sicherlich nicht sämtliche Topspieler zu den Länderspielen schicken. Aber ich hoffe stark, dass sich unser Aufgebot gegen Deutschland hervorragend verkaufen wird.“

EM-Bronze-Gewinner dabei

Ingo Kindervater ließ sich schon ein klein wenig in die Karten schauen. Mit Rachel Sugden und Eleanor O“Donnell sind zwei der Damen dabei, die 2020 bei den Europameisterschaften der Damenmannschaften Bronze für Schottland gewonnen haben.

Auf deutscher Seite hat Nationalspieler Daniel Hess in Frankenthal noch etwas gut zu machen. Beim Jugendländerspiel im Oktober 2016 gegen Frankreich verlor er mit seinem damaligen Partner Jan Colin Völker das Herrendoppel in drei Sätzen (12:21, 21:13, 12:21). Aktuell ist er mit seinem Doppelpartner Bjarne Geiss für Frankenthal von Bundestrainer Detlef Poste nominiert worden: „Ich will das Herrendoppel gegen Schottland unbedingt gewinnen, damit meine interne Bilanz dann in Frankenthal zumindest ausgeglichen ist“ erklärte Daniel Hess zwei Wochen vor der Begegnung.

Bei den kürzlichen Deutschen Badminton-Meisterschaften in Mülheim a.d. Ruhr erreichten Daniel Hess/Bjarne Geiss das Endspiel im Herrendoppel. Auch können sich die Besucher des Länderspieles auf einen weiteren deutschen Vizemeister freuen. Für das Herreneinzel ist Matthias Kicklitz (Bundesligist Blau-Weiß Wittorf) nominiert worden. Kicklitz gehört zu den großen Talenten im Herreneinzel.

Karten-Vorverkauf

In Frankenthal: Reisebüro Blum, Bahnhofstraße 11, Musicant Musikhaus, Kanalstraße 8; CongressForum, Stephan-Cosacchi-Platz 5; Eintrittskarten im Internet (auch mit Print@Home) unter

www.reservix.de oder www.ADticket.de

Preise der Eintrittskarten: Vorverkauf Erwachsene 13,50 Euro plus Gebühren, ermäßigte Eintrittskarten für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte 9,50 Euro plus Gebühren