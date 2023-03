Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zweimal schon wurde Fußball-A-Klassist ASV Heßheim jäh in seinen Aufstiegsambitionen vom Coronavirus ausgebremst. Nun müssen sich beim ASV alle neu motivieren. Am Sonntag, 29. August, geht es beim VfR Grünstadt II in die nächste Spielzeit.

Schon in der Saison 2019/20 lag der ASV Heßheim, damals noch unter Trainer Kai Schäfer, aussichtsreich im Rennen um die vorderen Plätze der A-Klasse. In der noch kompletten