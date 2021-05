Ghiath Tarboush, in Frankenthal lebender Syrer und drei seiner Landsleute kämpfen zurzeit mit Nadel und Faden gegen das Coronavirus. In ehrenamtlicher Arbeit haben die vier „tapferen Schneiderlein“ bereits 300 Mundschutzmasken genäht.

Mit der Idee, in der Corona-Krise einen eigenen Beitrag zu leisten, wandte sich der gelernte Schneider Ghiath Tarboush an Ute Hatzfeld-Baumann, die ihn und seine Landsleute seit Jahren ehrenamtlich betreut. Vom Mörscher Ortsvorsteher Adolf-José König (SPD) wusste die Stadträtin Bescheid über die Mörscher Mundschutz-Nähaktion. Die war jedoch schon gelaufen, mehrere Hundert Exemplare waren genäht und zur Verteilung an die Stadt ausgeliefert.

So plünderte Ute Hatzfeld-Baumann kurzerhand ihr eigenes Nähkästchen, besorgte zusätzliches Material, organisierte Nähmaschinen, orderte Stoffe im Stoffcentrum Frankenthal, und los ging’s. In kurzer Zeit begeisterte Ghiath Tarboush noch drei weitere in Frankenthal heimisch gewordene Syrer für seine Nähaktion. Moajed Hesso, Tamem Dabbagh und Ahmad Nabo sind wie Ghiath Tarboush ehemalige Bewohner der Unterkunft Am Nussbaum.

Die ersten Ladungen sind schon ausgeliefert

In Heimarbeit fertigten die Vier die Mundschutzmasken nach dem „Essener Modell“, deren Anleitung auf der Webseite der Stadt Essen veröffentlicht ist. Als Verdrahtung für passgenauen Sitz über der Nase spendete Herbert Keistler aus seinem Tabakwarengeschäft in der Wormser Straße Pfeifenreiniger. Die erste Partie Masken wurde am 16. April ausgeliefert an das Stickzentrum in der Schnurgasse. Von dort aus wurden die Schutzmasken weiter verteilt. Eine weitere Lieferung erhielt die protestantische Kirchengemeinde Bobenheim-Roxheim.

Ghiath Tarboush und seine Mitstreiter sind glücklich, mit ihrer Aktion etwas Sinnvolles für ihr Gastland zu tun: „Wir wollen etwas zurückgeben.“ In seiner Heimat hat der gelernte Schneider sein Handwerk, zu dem auch Textilpflege und Bügeln gehören, von der Pike auf gelernt. Er arbeitete in einer Kleiderfabrik im Libanon und auch selbstständig im eigenen Laden, wo er Kleidung für Männer fertigte. Vor dem Krieg floh er 2015 mit seiner Frau und drei Töchtern nach Deutschland. Die Kinder gehen hier zur Schule, seine Jüngste, die vierte Tochter, ist in Frankenthal geboren.

Hatzfeld-Baumann: Zeichen der Integrationsbereitschaft

Ob er in seinem erlernten Beruf als Schneider künftig den Lebensunterhalt für sich und seine Familie werde verdienen können, steht derzeit, aufgrund behördlicher Hindernisse, noch in den Sternen. Bis dahin lernt Ghiath Tarboush weiter fleißig Deutsch und hofft, wenigstens eine artverwandte Arbeit in seinem Metier zu bekommen. Einige Bewerbungen an die Wäschereiabteilung von Kliniken hat er bereits verschickt.

„Für mich ist die Nähaktion der Flüchtlinge ein schönes Zeichen der Integrationsbereitschaft, das zeigt, die Menschen wolle sich einbringen“, betont Ute Hatzfeld-Baumann. Sie ist selbst im Beirat für Migration und Integration aktiv. Ehrenamtlich betreut sie etwa 40 Flüchtlinge.