Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Gerolsheim sind vier Personen leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Frankenthal gebracht worden. Wie Maximilian Schmahl von der Dirmsteiner Feuerwehr berichtete, waren an dem Unfall gegen 8.30 Uhr mit zwei Fahrzeugen am Ortsausgang Richtung Heßheim fünf Personen beteiligt, ein Kleinkind blieb unverletzt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden, währenddessen war die Straße voll gesperrt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und einer Reinigung durch eine Spezialfirma wird die Straße noch länger halbseitig gesperrt bleiben. Am Einsatz beteiligt waren neben der Feuerwehr aus Dirmstein auch die Wehren aus Gerolsheim und Großkarlbach-Laumersheim, die Feuerwehreinsatzzentrale Leiningerland, der Rettungsdienst und die Polizei. Die Feuerwehr war insgesamt mit fünf Fahrzeugen und 13 Personen vor Ort.