Nur zwei Punkte aus drei Begegnungen. Die Bilanz nach der englischen Woche könnte besser sein für den Bezirksligisten VfR Frankenthal. Das Team von Trainer Martin Wohlschlegel fand am Sonntag beim 0:0 in Knittelsheim keinen Weg zum Erfolg und verlor zudem zwei Spieler.

„Die Punkteteilung in Knittelsheim war gerecht“, sagt Frankenthals Coach Martin Wohlschlegel im Nachgang. Er schien zufrieden mit dem Punktgewinn. Schwer dürften jedoch die Ausfälle zweier Stammspieler wiegen. In der Südpfalz verletzten sich mit Jason Tack und Tim Laubscher gleich zwei Verteidiger. Doch auch wenn der Trainer bereits Entwarnung gibt, drohen zumindest kurze Verletzungspausen: „Sie sind beide im Rasen hängengeblieben. Das wird in spätestens 14 Tagen wieder gehen“, hofft der Coach.

Es fehlen, drei, vier Punkte

Wohlschlegel hatte sich mehr von den beiden Spielen der Woche erhofft. Vor allem das Mittwoch-Spiel in Seebach nagt noch am VfR-Trainer. „Gegen Seebach haben wir uns nicht belohnt. Das war eine ganz tolle erste Halbzeit, die wir dort gespielt haben.“ Lediglich die Chancenverwertung sei verbesserungswürdig gewesen, moniert Wohlschlegel. „Deswegen haben wir auch drei, vier Punkte zu wenig“, rechnet der Trainer vor. Das lag jedoch nicht nur an dieser Partie. Auch zuvor hätten die Frankenthaler Kicker öfter das Tor treffen können.

Dennoch verabschiedete sich der VfR mit einem positiven Erlebnis aus der englischen Woche. Am Sonntag gab es – eben durch das 0:0 in Knittelsheim – die erste Partie ohne Gegentor. Im vergangenen Jahr mussten die Torhüter des VfR deutlich länger auf diesen Moment warten. Der Grund dafür ist schnell gefunden: „Die Abwehr ist wirklich gut. Wir sind sehr stabil. Wir trainieren das“, verrät Wohlschlegel. Die Schwächen, die in der ersten Begegnung gegen Freinsheim und auch Geinsheim beim ruhenden Ball des Gegners aufblitzten, habe sein Team mittlerweile in den Griff bekommen. „Wir haben da eine Mischung aus Mann- und Raumdeckung versucht“, berichtet der Trainer. Dessen Team verteidigt zwar nun besser, dafür geht dem VfR die Torgefahr etwas ab. Vielleicht wird der Coach in dieser Trainingswoche den Fokus mehr auf die Offensive legen.