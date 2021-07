Leichte Verletzungen hat sich ein 76-jähriger Mann aus dem Leiningerland am Sonntagnachmittag bei einem Unfall im Wormser Westend zugezogen. Laut Polizei Worms hatte der Senior gerade sein Auto in der Donnersbergstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte geparkt und stand daneben. In diesem Moment wollte ein 24-Jähriger Wormser mit seinem Mercedes ebenfalls am rechten Fahrbahnrand in eine Lücke einparken. Dabei touchierte er aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes, so die Polizei, mit seinem rechten Außenspiegel den Senior, der daraufhin zu Boden stürzte. Der 76-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Außenspiegel des Mercedes wurde beschädigt.