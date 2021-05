Der Vorstand der Vereinigten VR-Bank schrumpft von fünf auf vier Köpfe: Mathias Geisert, der die frühere RV Bank Rhein-Haardt 2019 in die Fusion mit der Speyerer Genossenschaftsbank geführt hat, verlässt das Haus Ende Juni.

„Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss sowie der abgeschlossenen Integration möchte ich mich nun jedoch aus persönlichen Gründen einer neuen beruflichen Herausforderung stellen“, zitiert die Vereinigte VR-Bank das scheidende Vorstandsmitglied Geisert in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. Wie und wo diese Herausforderung liegt, wollte der 53-Jährige auf RHEINPFALZ-Nachfrage noch nicht verraten.

Die Nachricht vom Abschied des Diplom-Betriebswirts kommt ziemlich genau zwei Jahre, nachdem die Gremien der RV Bank Rhein-Haardt (Lambsheim) und der VR-Bank Kur- und Rheinpfalz den Weg für die Fusion zur nun zweitgrößten Genossenschaftsbank in Rheinland-Pfalz freigemacht hatten. Geisert bildete seit Anfang 2014 mit Thomas Sold den Vorstand der Lambsheimer Bank mit ihren rund 1,2 Milliarden Euro Bilanzsumme.

„Gesicht der Bank“

Als Verantwortlicher für das Geschäft mit Privat- und Firmenkunden sowie den der Bank angegliederten Agrarsektor in Beindersheim sei Geisert in den fünf Jahren bis zum Zusammenschluss im Gebiet der VR-Bank um Frankenthal und Grünstadt „als Marktvorstand das Gesicht der Bank“, gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Jürgen Kappenstein, Aufsichtsratsvorsitzender und Bürgermeister im badischen Ketsch, bedauert, „dass sich die Wege trennen“. Geisert sei maßgeblich am Zustandekommen der „strategisch äußerst wichtigen Fusion“ beteiligt gewesen. Nach deren Vollzug übernahm der gebürtige Badener im Führungsteam der auf 5,5 Milliarden Euro Bilanzsumme gewachsenen Bank die Zuständigkeit für Regionalmärkte, Immobilienvermittlung und Agrargeschäft.

Führungsteam verkleinert

Die Vereinigte VR-Bank nutzt das Ausscheiden von Mathias Geisert zur Verkleinerung ihres Vorstandsteams: Unter der Führung von Sprecher Rudolf Müller wird es ab Juli gebildet von Müllers Stellvertreter Dirk Borgartz sowie von Till Meßmer und Geiserts Vorstandskollegen aus der gemeinsamen Lambsheimer Zeit, Thomas Sold.