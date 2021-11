Eine Firma aus Frankenthal wird nach Angaben der Variopark GmbH (Bensheim) die Hälfte des von dem Immobilienunternehmen im Industriepark Nord geplanten Hallenkomplexes mieten. Das E-Commerce-Unternehmen Akowi – bislang mit Standort in der Albertstraße – will sieben Einheiten und damit 3200 der insgesamt rund 6400 Quadratmeter nutzen. Zum Sortiment von Akowi zählen beispielsweise bedruckbare Geschenkartikel wie Textilien und Geschirr. Hinter Variopark steht der südhessische Unternehmer Ralph Gumb. Er will in das Frankenthaler Projekt rund zehn Millionen Euro stecken. Von Grundriss und Konzept entspricht das Vorhaben auf einem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück in der Adam-Opel-Straße bis auf Details im Wesentlichen dem Prototypen, den Gumb in seiner Heimatstadt Bensheim (Kreis Bergstraße) hat bauen lassen. Die noch offenen sieben Hallenabschnitte im zweiten geplanten Gebäude sind flexibel einteilbar. Die kleinste vermietbare Einheit ist laut Variopark 450 Quadratmeter groß.