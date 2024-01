Die Polizei in Grünstadt sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, 29. Januar, gegen 7.20 Uhr in der Laumersheimer Hauptstraße in Fahrtrichtung Gerolsheim zugetragen hat. Laut den Beamten hat eine Sattelzugmaschine mit vermutlich weißem Auflieger in einer Rechtskurve drei Poller entlang des Gehwegs gestreift. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Der unbekannte Fahrer fuhr einfach weiter. Eine Zeugin will erkannt haben, dass es sich um ein litauisches Kennzeichen handelte. Wer weitere Hinweise zu dem Fall geben kann, möge sich an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefon 06359 93120 wenden.