Die Polizei sucht nach der Fahrerin eines roten Kleinwagens, die nach ihren Angaben am Dienstagmorgen an der Einfahrt zum Parkplatz der Stadtklinik einen Unfall verursacht haben soll. Die laut Zeugen etwa 60 Jahre alte Frau habe dort gegen 10 Uhr rückwärts rangiert und sei auf ein hinter ihr stehendes Auto gefahren und dann geflüchtet. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.