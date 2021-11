Möglicherweise Schlimmeres verhindert haben Zeugen mit ihrem Eingreifen am frühen Samstagmorgen in der Nürnberger Straße: Sie hatten nach Angaben der Polizei beobachtet, wie eine drei- bis fünfköpfige Gruppe einen am Boden liegenden Mann mit Fußtritten taktierte. Als die Zeugen zum Ort des Geschehens gerannt seien, hätten die Tatverdächtigen in Richtung Röntgenplatz das Weite gesucht. Das Opfer des Angriffs wurde den Beamten zufolge vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zu den Hintergründen der Tat werde ermittelt. Die Polizei sucht weitere Zeugen der Körperverletzung. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.