Führerscheine sollen in Zukunft EU-weit einheitlich und fälschungssicher nur noch im Scheckkartenformat ausgestellt werden. Die alte, papierne Fahrerlaubnis soll künftig nicht mehr gültig sein, der Umtausch ist verpflichtend, teilt die Stadtverwaltung Frankenthal mit.

Der Umtausch ist laut Stadt im Bürgerservice oder in der Führerscheinstelle möglich. In einem ersten Schritt sollten jetzt alle Führerscheine umgetauscht werden, in denen ein Ausstellungsdatum bis einschließlich 31. Dezember 1998 angegeben ist. Bis zu welchem Datum der Umtausch erfolgt sein muss, bestimme das Geburtsjahr des Inhabers. So gelte als Stichtag 19. Januar für alle, die zwischen 1953 und 1958 geboren wurden, erläutert die Stadt.

Mitgebracht werden müssten beim Umtausch der aktuelle Führerschein, ein Personalausweis oder Reisepass und ein biometrisches Passbild, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Umtausch kostet 26,20 Euro, eine erneute Fahrprüfung oder Gesundheitsuntersuchung sind nicht notwendig, betont die Stadt. Die Gültigkeit bleibe unverändert und die Fahrerlaubnisklassen alten Rechts sollen im neuen Führerschein bestätigt werden. Das heißt, wer die ehemalige Führerscheinklasse 2 besitzt, für den gelten mit dem neuen Dokument die gleichen Rechte.

Die Verwaltung weist zudem darauf hin, dass – ist die Frist ohne Umtausch verstrichen – bei einer Kontrolle ein Verwarnungsgeld fällig werde. Wer seinen alten „Lappen“ behalten möchte, könne dies nach dem Tausch – in entwerteter Form – tun.

Noch Fragen?

Der Bürgerservice hat montags und dienstags, 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, mittwochs, 8 bis 14 Uhr, donnerstags, 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, sowie freitags, 8 bis 12.30 Uhr, geöffnet. Die Führerscheinstelle in der Hammstraße 20 ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Alternativ kann ein Termin vereinbart werden unter www.frankenthal.de/onlinetermin.