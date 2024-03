Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das orthodoxe Osterfest wird in der Ukraine erst in gut vier Wochen gefeiert. Doch für Grygorii Guk sind diese Woche schon Festtage. Schwester Olena Naumenko ist zu Besuch in Frankenthal, wo der gehörlose Lehrer seit seiner Flucht vor zwei Jahren lebt.

Zwei große Taschen voll mit Lebensmitteln hat die 43-Jährige aus der Heimat mitgebracht: Honig, Nüsse und die vom Bruder so geliebten Sonnenblumenkerne. Wenige Wochen vor dem orthodoxen Osterfest,