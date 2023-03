Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, hat ein Unbekannter in Heuchelheim einen Traktor im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags gestohlen. Das berichtet die Polizei Frankenthal. Ihr zufolge stand das Fahrzeug östlich von Heuchelheim auf einem Feld zwischen dem Ort und der A61. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.