Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Veranstaltungsbranche liegt nach mehr als einem Jahr Pandemie danieder. Einer der Betroffenen ist Thorsten Scheller, Geschäftsführer der Marketing- und Sponsoring-Agentur Blond in Maxdorf. Der Lambsheimer managt seit 2012 den Dürkheimer Comedian Christian „Chako“ Habekost. Beide planen einen Auftritt am 28. August am Türmchen in Lambsheim.

Eigentlich wollte Thorsten Scheller im April 2020 das 25-jährige Bestehen seiner Agentur Blond groß feiern. Einige Monate zuvor hatte er deshalb an einem neuen Logo und dem neuen