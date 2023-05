Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Frankenthaler Schülerband De Breaks ist derzeit wieder in Berlin. Tomi, Anton, Matti, Paul und Tom treten im Finale der TV-Castingshow „The Voice Kids“ auf, das am Freitag, 6. Mai, ab 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen ist. Täglich stehen Proben für die Livesendung an.

De Breaks nehmen an der gesamten Produktionswoche teil. Dazu gehören Gesangsunterricht, Band- und Durchlaufproben „Das ist eine spannende Sache für die Jungs und ein schöner