Die TG-Damen stehen als Zweitliga-Absteiger erneut am Tabellenende. Jetzt in der Regionalliga. Doch nach dem Ministart im Herbst 2023 geht es jetzt im Feld richtig los. Die Klettertour startet am besten schon am Samstag auf dem Jahnplatz. Dafür müssen aber alle an einem Strang ziehen.

Nach fünf Spieltagen, die im Herbst 2023 ausgetragen wurden, setzen die Damen der TG Frankenthal am Samstag, die Saison in der Feldhockey-Regionalliga auf der eigenen Wiese fort. Auftaktgegner auf dem