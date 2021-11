Auch der Malteser Hilfsdienst stellt sein Angebot ein, sich gegen Gebühr und nach vorheriger Terminvereinbarung nach dem PCR-Verfahren auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus testen zu lassen. Letzter Öffnungstag des Testzentrums in der Seniorenbegegnungsstätte Villa Malta ist nach Angaben des Stadtbeauftragten Michael Baumann am Freitag, 12. November. Er führt ähnliche Gründe für diese Entscheidung an wie die Johanniter Unfallhilfe (wir berichteten): „Die Probleme sind eins zu eins dieselben.“ Diejenigen, die sich testen lassen wollten oder müssten, würden immer „aufmüpfiger“ und zeigten wenig Wertschätzung für die im Zentrum tätigen Ehrenamtlichen. Mit der Einführung von Gebühren für die Tests sei offenbar auch die Anspruchshaltung gewachsen. Beispielsweise werde verlangt, dass Ergebnisse eines PCR-Tests schon nach einer Stunde vorlägen. „Das geht aber gar nicht, weil die Proben erst ans Labor geschickt werden müssen“, sagte Baumann.